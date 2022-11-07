受惠於美股上周強勁反彈，帶動新興亞股走高，惟越南、印尼分別下跌2.9%與0.1%以外，其餘皆反彈向上，其中南韓表現最佳、周線上漲3.5%，台股、印度及泰國也都有超過1%以上的漲幅。綜觀上周資金動向，新興亞股單周淨流入26.6億美元，前三淨流入國家分別為印度、南韓及泰國，分別為18.5億美元、10.4億美元及3.7億美元，而台灣則持續遭外資提款，淨流出6.5億美元，為失血最多的新興亞洲經濟體。

台股加權指數上周五周線翻紅上漲，收復萬三關卡，收在13,026.71點，周漲幅1.86%。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，台股上周在美股帶動之下反彈，終場收紅且站回「萬三」，本周是法說會旺季，可關注市值較大的企業或產業對市場展望的看法，若內容優於預期，有望激勵股價走勢。

張圭慧指出，美國上周公布非農就業人數高於市場預期，惟失業率小幅上漲至3.7%、且平均時薪年增率由5.0%下降至4.7%，升息效果於勞動市場已開始發酵，可望改善本周美國將公布的CPI數據，CPI數據表現及期中選舉，此兩大關注重點將影響全球資金成本變化之預期，短期之內觀望情緒仍會延續，市場呈現盤整格局，投資人宜拉長操作期間，以長線資金佈局為主，長期看好具政策性題材之產業，如：綠能、電動車及網通等族群，而半導體族群也有望在一波修正調整後，從低檔反攻向上。