號稱全台最甜、顏值最高的啦啦隊，台南台鋼獵鷹專屬啦啦隊「Wings Girls」廣受球迷喜愛，7日球團宣布有新成員曝光啦！今年也以9人陣容亮相，原3位成員因生涯規劃離隊，透過徵選再補進3名新成員，分別是擁有68萬粉絲的比熊、艾璐以及包子，球團也與獵鷹「流量密碼」最HOT DJ妖嬌、主持人魏買加續約，本周末將在獵鷹主場震撼登場。

台鋼獵鷹開季前新戰力就受到不少球迷討論，而場邊最吸睛的啦啦隊Wings Girls也於休賽季公開徵選補進三名女孩，原班底隊長牙牙領軍、Mina、少少、妮妮、Faye、芮兒持續為獵鷹應援，再補進三位新女孩，比熊、艾璐、包子三位具備「最甜」的氣質，亮麗的外型加上活力熱舞而獲得團隊青睞，屆時啦啦隊眾女神合體畫面甜度破表，球團也透露日後將上架女孩客製背號T，喜愛Wings Girls的球迷朋友們不要錯過珍藏的機會。

去年曾評獲聯盟單周驚奇之首的火辣DJ妖嬌，隨著賽季開打獵鷹與妖嬌簽下續約合約，場邊DJ穿著火辣播放各種電音組曲，帶動主場氣氛現場瞬間沸騰，獵鷹主場招牌DJ妖嬌延續上季的氣勢，繼續帶來魅力十足的精彩演出，電暈全場。

除了場邊「嬌」點，來自台南的強棒主持人魏買加，妙語如珠的現場主持深植人心，也同樣與台鋼獵鷹續約，接下現場主持人與播報員任務，投入百分之百的熱情為自己家鄉發「聲」。

台鋼獵鷹打造全新的「超鷹速」戰隊，搭上上述共11位場邊最強鷹援軍，將在12、13日於嘉藥獵鷹主場開幕戰中亮相，期待讓球迷能有更多嶄新的主場體驗，開幕戰門票持續熱賣中，詳情請持續關注台鋼獵鷹官方社群粉絲專頁。