高雄醫學大學附設中和紀念醫院裡，有位面容姣好、身材高人一等的兒少保護個管師李盈盈，李盈盈的模特兒斜槓人生，從一開始縣市區域的模特兒比賽，一路征戰到全球選美比賽；即使前年因為車禍骨折，坐在輪椅上長達半年，但她努力復健，就為了再次穿上高跟鞋。今年10月，李盈盈代表台灣參加阿爾巴尼亞全球小姐選拔，雖未獲獎，但對李盈盈來說，已是前所未有的肯定。

李盈盈有著174公分的高挑身材，但在大學前，卻也因為這樣的身材被同儕霸凌，使得李盈盈對於自己缺乏自信，甚至度過了一陣誨暗的憂鬱期；但這樣的經歷也讓李盈盈立志要從事助人的工作，於是她埋頭苦讀，大學考上高雄醫學大學心理系。

李盈盈的大學時期正是人生的轉捩點，因高挑的身材，李盈盈被陌生路人找去擔任畢展模特兒，李盈盈從此開始面對鏡頭、學習欣賞自己，找回過往失去的自信，後來也鼓起勇起報名模特兒比賽，就此開啟斜槓人生。

雖然需要一邊讀書，一邊從事模特兒工作，但李盈盈仍舊將課業維持在水準之上，更以第一名的身分從高醫大心理系提早畢業；畢業之後從事兒少保工作，並投身各種公益活動與擔任長期志工，2年前更靠著自身的能力，領養了一名台東偏鄉的孩童。

李盈盈從2014年開始第一場模特兒比賽，當時在高雄市模特兒協會模麗之星賽中得到第4名的佳績，同年再摘下第4屆巴黎國際時裝週模特大賽亞洲台灣賽區優秀獎；2021代表台灣摩琳之星參加亞裔小姐網路大賽，獲得冠軍。

但命運捉弄人，李盈盈因一場車禍導致骨折，她有半年的時間都在輪椅上度過，整整1年都要靠拐杖支撐才能走路，但她為了再度穿上高跟鞋回歸舞台，努力復健了2年，終於在今年10月，代表台灣摩琳之星參加全球小姐比賽，雖未獲獎，但李盈盈認為，這已是莫大的肯定了。

李盈盈雖然頂著「台灣小姐」的光環，但她從來都沒有迷失自己，更常勉勵自己，在每個角色扮演上，都要秉持愛與良善的初心，在每個專屬的領域都要全力以赴，才能發光發熱。