外交部發短片，爭取國際支持我參與氣候綱要公約。(截取自影片畫面)

「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)第27屆締約方大會本月6日至18日在埃及夏姆錫克登場，為爭取更多國際友我聲量，外交部今天推出「綠色通道」音樂短片，透過舞者走訪台灣綠建築、太陽能、風力、水力發電廠等設施，向國際社會傳達台灣承諾並積極實踐「2050淨零排放」目標，呼籲UNFCCC接納台灣參與。

外交部發言人歐江安指出，短片透過輕快活潑的音樂，以朗朗上口的歌詞搭配躍動的舞蹈，唱出年輕世代重視減碳與永續發展的心聲。

片中舞者走訪台灣綠建築台北101及日月潭向山遊客中心，進入森林減碳的玉山國家公園和溪頭自然教育園區，鳥瞰福德坑能源之丘太陽能電廠及綠色循環工廠，由後龍好望角遠眺風能發電，並騎乘淨零碳排的電動機車及電動巴士，呈現台灣做為負責任的地球公民，積極實踐永續發展的日常生活。

她說，影片片尾帶出結合綠葉OK手勢與循環永續符號的本年推案主視覺，傳遞台灣邁向「2050淨零排放」的決心，並將與世界連結，一起關注地球永續環境。

歐江安表示，全片展現我國為減緩溫室氣體排放積極做出努力與貢獻，呼籲UNFCCC重視與台灣的夥伴關係，接納台灣參與全球淨零排放相關的會議、機制及活動。

「綠色通道」音樂短片除配製中、英文字幕外，外交部也製作日、德、法、西、葡、阿、烏、越、泰及印尼文等12種語言字幕向全球播放。除可透過外交部官方臉書粉絲專頁連結及推特帳號，也可在「潮台灣」YouTube頻道及「潮台灣」臉書專頁觀賞。