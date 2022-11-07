新北市觀光旅遊局推動「微笑山線」觀光品牌，與華夏科技大學規畫2場「微笑手護—外挖子山手作步道活動」，集結台大山徑行動社學生、華夏科大師生及社區民眾超過50人參與，在千里步道協會專業步道講師帶領，完成100米長步道修復，包括橫木護坡、泥濘路面處理、砌石階梯設置、橫向導流及路面整理等，除了與大地共存連結感，更維護郊山整體環境與棲地完整生態。

新北市觀光旅遊局表示，「手作步道」是先民修路人的智慧工法，本次手作路段「外挖子山步道」是中和區段臨天上山系尾稜盤踞的三條步道之一，串聯成圓通寺越嶺烘爐地U型環狀步道，成為都會區周邊熱門的休閒步道。

但隨著時間發展呈現不同地貌，也面臨鋪面水泥化、邊坡沖刷坍塌、家庭廢棄物及山友自行搭建不穩固的欄杆及水泥磚塊等環境及安全問題。

觀旅局長楊宗珉表示，在觀旅局與千里步道協會多次場勘，以「外挖子山步道」作為「微笑山線」的手作步道示範，藉由與華夏科技大學共同舉辦手作步道環境教育體驗，邀請師生及社區團體、居民參與，一起回饋自己行走使用的家山，更跨校結合台灣大學學生社團「台大山徑行動社」，藉由大學生彎低腰桿、在土地上勞動，也帶動週邊居民對家山的榮譽感、認同感。

華夏科技大學計畫共同主持人陳麗娜表示，學校長年帶領師生及社區民眾走讀巡查、植物生態調查及進行外挖子山稜線步道局部路段手作步道維護工作，不論透過通識課程引導學生或是對外辦理社區工作坊，向社區民眾宣導社區後山的山林生態保育及步道環境守護，推動永續發展與友善環境概念。

台大山徑社許姓女同學表示，第一次體驗手作，覺得很有趣！並且就在家附近的鄰近山區，是另一種親近山的方式；同社社團林姓男同學表示，手作不僅是出蠻力、還要靠腦力，每顆石頭都要想適合擺放的位置及角度，從挖洞、填土、搬運都是大家同心協力一起完成，做完整段超有成就感的！