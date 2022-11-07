修復師蔡舜任（右三）向市府人員解說修復過程，後方圖像為潘麗水原圖復刻。（李俊淇攝）

台南市中西區馬公廟內六扇門神是由府城第一畫師潘麗水所繪，經半世紀在開放空間置放造成劣化黯沈，委請TSJ Art Restoation經過近1年的修復，今天上午舉行復位揭幕儀式，台南市長黃偉哲表示，國寶級的作品得已再現風華，已意味在地文化資產的以永續傳承。

馬公廟創始於1647年，主祀輔順將軍，而六扇門神是1970年由府城第一畫師潘麗水所繪，除中門的尉遲恭、秦叔寶，次間四扇門神，以二十四節氣為主題，各角色姿態靈動，力度、美感兼具，也是目前現存唯一其二十四節氣神明作品。

黃偉哲指出，台南廟數量高居全國之冠，在此發起此百廟門企劃案，乃深感重要文物瑰寶亟需更審慎及專業之修復維護，同時完整嚴謹的人才培育系統，是府城能延續下一個璀燦400年榮景的重要精神依據。廟門經修復後，已成為文物的一部分，經過歷代修復工作，展現各個時代文化工藝無私傳承的精神。

馬公廟主委陳瑞淇表示，此次修復工作經由台南市政府指導，協同TSJ Art Restoration修復團隊合作完成。今年適逢馬公廟建廟375年，揭牌復位也象徵壬寅建醮活動正式啟動，而廟方也會盡心保存文物，將修復後的作品與馬公廟精神傳承延續後代。

TSJ Art Restoration創辦人蔡舜任提到，此次「百廟門企劃」首發，是針對府城第一畫師潘麗水於 1970 年代所作之珍貴門神展開的修復計畫，自去年4月開始與廟方及信眾開啟多場說明會後進行修復，今年5月參加美國修復學會發表百廟門修復過程，發表成果受到國際學界及修復界肯定，也讓世界重新認識台灣的古蹟及文化資產中經典的門神作品。