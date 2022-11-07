立法院內政委員會7日大陣仗前往苗栗縣卓蘭鎮會勘砂石場，並指無黨苗栗縣長候選人鍾東錦涉入違法堆置砂石案件。對此，鍾東錦競選總部指出，民進黨為了拉回低迷的選舉，可說是無所不用其極，但沒想到連原本應該為民喉舌的立法院，都成為民進黨打手，今天假借會勘名義，實際上就是要抹黑、汙衊鍾東錦，令人感到遺憾，呼籲苗栗團結一起，拒絕綠色恐怖的威脅。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，立法院內政委員會今天以考察「苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況」名義辦理會勘，但此行會勘只有一個重點，就是針對鍾東錦依法申報財產中的持分土地，意圖窮盡各種可能，羅織罪行加諸於鍾議長。

他說，從出席立委多半並非內政委員會的成員來看，顯而易見，這就是民進黨從中央到地方，動員綠色民代，指揮內政部、經濟部、農委會、環保署，甚至連台電等行政機關配合演出，濫用職權「假會勘真打壓」，操弄地方選舉的獨裁惡霸手段。

徐廷琮表示，民進黨全面執政以來，貫徹「順我者昌、逆我者亡」的治理手段，為達目的不擇手段動用國家機器、網軍側翼對政敵進行抄家滅族式的毀滅攻擊，這次地方縣市長選舉，為了拿下苗栗縣，更是用媒體之力，對最有希望贏得勝選的鍾東錦使出各種抹黑攻擊，甚至公然對司法檢調機關下指導棋，這種做法只會引來選民反感。

他指出，今天根本是一場選舉秀，況且沿著大安溪兩岸，至少10幾家砂石廠，這些立委和候選人，就單單只針對1家會勘，如此作法根本不是為了解決問題，而是為了選舉操作，民進黨候選人選情告急，才會動用全黨之力打壓。

徐說，果然在不倫立委羅致政說會有司法和行政動作後，國家機器馬上動起來，連立法院內政委員會都變成民進黨打手，在一黨獨大的情況下，行政、立法和司法的獨立性，可說是蕩然無存，更可以說是民主之恥。

況且針對立法委員所會勘土地，鍾議長僅是多名所有權人之一，土地經砂石場業者違規堆置砂石，可依違反區域計畫法裁罰，然而處罰對象是行為人，而非土地所有權人，如此簡單的法律觀念，難道身為肩負審查、修改法令職權的立委會不知道？顯然只是民進黨立委刻意誤導大眾，試圖營造選民對鍾東錦負面觀感、醜化對手的伎倆而已。

另外，鍾東錦已多次表示，離開砂石業已超過10年以上，踏入公職以來，就是一個專業、專職的民意代表，據了解今天民進黨立委去勘查的砂石場，還有一名股東是徐定禎的結拜大哥，應該請徐定禎自己出來說清楚、講明白。

而鍾議長也表明，目前確實有一些持分土地，租給合法砂石業者，雙方就是房東與房客關係，土地出租後，對於房客如何使用，無法時時刻刻追蹤，如有違規情況，呼籲相關單位依規定處理、開罰。