阿富汗一名17歲少女在9月遭遇自殺攻擊，傷勢嚴重，如今傳出她高分通過大學入學考的佳音。這名少女表示，失去一眼只會讓她更堅強。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，阿富汗首都喀布爾的卡賈（Kaaj）教育中心9月遭遇自殺炸彈攻擊，造成50多人喪生，數十人受傷，受害者大多為女學生，包括17歲少女阿米力（Fatemeh Amiri）。她失去一隻眼睛，下巴和耳朵嚴重受損。

阿米力養傷的同時又再度拾起課本，並且在考試中拿下高分。她告訴英國廣播公司新聞網，她會在喀布爾大學攻讀電腦科學。

炸彈客攻擊卡賈教育中心時，學生們正在進行大學入學模擬考試。據報這名歹徒對教育中心外的警衛開槍，並且進入教室和引爆炸彈。

目擊者告訴英國廣播公司新聞網，受害者大多是女學生，她們坐在前排，離爆炸位置很近。一名受傷的學生告訴法新社，攻擊發生時，教室內大約有600人。

阿米力談到此事對她的影響時說：「考試當天，卡賈攻擊事件對我造成影響，我的眼睛很痛，看不清楚試卷。」

她說，失去一眼只會讓她更堅強，「以前兩隻眼睛沒辦法做的事，現在我會用一隻眼睛來做」。

阿米力表示，老師幫她上網查成績，發現她順利通過了入學考試。

她說，她起初對未能躋身成績最高的前10名感到沮喪。「我一開始真的很難過，因為我期望進入前10名。我之後不想去看成績。」

不過她也說：「如果我沒在前10名，應該還有一兩個女生會在其中…我相信前10名中有女生，但我不知道為什麼沒有公布。」

「女孩們的天賦不該忽視…女孩們不會因此受挫，她們不會接受失敗。」

阿米力說，無論如何她都會繼續念書。「我百分百會念電腦科學，我喜歡這科系，我相信我可以念下去。」

卡賈教育中心是私立教育機構，男女學生兼收。自武裝組織塔利班（Taliban）去年8月重新掌權以來，阿富汗大多數女子學校都已關閉，但一些私立教育機構仍然開放。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1111107