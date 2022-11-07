⾃1986年成立⾄今，走過36年台北風華歲⽉，從⽂⼭區⽊柵起家，爾後在台北遍地開花，於南⾨市場、仁愛路、天⺟均有插旗。天⺟店傳承了總店的⼝味與精髓，將川湘菜系油重⾊濃、⾊香味俱全發揮得恰到好處，除此之外店內招牌「酸菜⽩⾁鍋」更是冬天不可錯過的必點。現在有無外送與成家⼩館攜⼿合作，現在除了⾄店內⽤餐，還能將暖呼呼的美味打包回家！

銅鍋冒著氤氳熱氣端上桌，鍋內已躺好酸⽩菜作為湯底，另外還會附上⼀盤酸菜讓顧客依個⼈⼝味添加，酸甜香氣撲⿐⽽來，餐桌前的雙⼿已開始蠢蠢欲動；成家⼩館的每⼀道菜均有提供⼩、中兩種份量，酸菜⽩⾁鍋亦有⼩中⼤三種份量可供選擇，不管你是親友熱鬧聚餐，亦或是⼩家庭、情侶間⼩聚，均能吃得剛好滿⾜。

⽩⾁油花分布均勻，粉嫩的豬⾁放入滾熱的湯中，暖烘烘的鍋⼦吐出薄霧炊煙，桌前的顧客閒話家常，經典的陪襯配菜凍⾖腐、⾁丸⼦、⾦針菇逐漸沉入⽔中，煮⾄熟爛，⽩⾁也差不多可以起鍋。

滾燙的酸菜吸飽了湯汁，在⽩⾁的油脂包覆下變得滑潤順⼝；⽩⾁則因為酸菜釋放的乳酸，腴⽽不膩，更添鮮香。不同於其他火鍋吃到最後的飽⾜撐脹感，成家⼩館的酸菜⽩⾁鍋酸甜不膩，⼀⼈⼀⼝的談笑風⽣，湯頭也越滾越香。

成家⼩館的「宮保雞丁」裹著⼀層濃厚油亮的醬汁粉墨登場，雖然菜單標註兩顆辣椒，但對於不敢吃辣的朋友也相當友善，以鹹鹹甜甜的調味中和了宮保糊辣味，吃得到辣椒香氣卻不過分猛烈，⼀⼝咬下滑脆的醬裹雞丁，⾁質鮮嫩可⼝。

「老⽪嫩⾁」作為川菜館的⼈氣料理，成家⼩館的料理⼿法保留了更多香濃湯汁，讓每⼀塊浸在碗中的老⽪嫩⾁濕潤下飯，輕輕咬下易碎的雞蛋⾖腐，薄薄的酥炸外⽪即滑入⼝中，外酥內嫩，令⼈愛不釋⼿。

不同於鳳梨蝦球的酸甜⼝味，「⾦沙蝦球」使⽤滿滿的古早味鹹香蛋黃包裹⼤尾的蝦⼦下去酥炸，外⽪炸⾄⾦黃香脆卻不帶油膩，蝦⼦嫩⽽Q彈，⼀⼝⽩飯⼀⼝蝦球，讓⼈忍不住⼀⼝接著⼀⼝。

以上為有無外送為⼤家介紹「成家⼩館」的精選菜⾊，除此之外，仍有多道經典川湘菜與鍋物等著饕客親⾃走訪，現在立刻拿起⼿機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天 ⺟街巷的外送員，快速、安⼼地將餐點送⾄你的⼿上，本⽉下訂還可以享有新⽤⼾滿500 折250元的優惠，在家即可享⽤精緻澎湃美食饗宴。