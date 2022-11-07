國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚力拚連任，5日成立競選總部後，隔天遠赴豐濱鄉舉辦誓師大會，台下近500位支持者前往力挺。（國民黨花蓮縣黨部提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉剩下不到1個月，力拚連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚本月3日向縣府請假，投入選舉活動，5日成立競選總部後，隨即下鄉走訪每個角落，昨也遠赴豐濱鄉舉辦誓師大會，誓言要為花蓮爭一口氣。

徐榛蔚昨在豐濱鄉舉辦「榛愛花蓮‧幸福城市」團結誓師大會，立委傅崐萁、縣黨部主委張逸華、豐濱鄉競總主委詹貴城與多位頭目、村長參與，台下近500位支持者見徐將戰旗授給鄉競選團隊幹部，誓言要為花蓮爭一口氣時，不斷揮舞國旗，高聲吶喊「凍蒜」，現場氣氛相當熱鬧。

傅崐萁表示，為讓大山大海的豐濱美麗，及為豐濱鄉帶來工作機會，他擔任縣長期間擘劃山海劇場，縣府尊重部落想法，經多年部落會議取得共識同意後，終於在今年動工。

徐榛蔚表示，花蓮的建設在傅崐萁擔任縣長時一步一腳印的擘劃，她上任後，花蓮的進步仍不間斷，無論是土地的增劃編、部落的聚會所，及山海劇場、豐濱消防隊等各項建設工作推動，讓花蓮擁有許多傲人的成績，獲得國際、國內超過300多項的獎項肯定。

徐榛蔚說，山海劇場已經開工，未來將深化各項軟體與文化推動，包含咖啡、梯田海稻米、藝術家或工藝品等，將布建在海岸與部落、山海劇場中。然而，近年農路、擋土牆、花64線瑞港公路等基礎建設都已逐步完成，未來靜浦也將有北回歸線紀念碑，聯合瑞穗鄉推動鐵人三項的特色活動。

徐榛蔚表示，縣府除致力以運動帶動觀光，近年更透過智慧科技推動醫療、教育、長者照顧等政策，讓鄉親獲得更好的照護。

另，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka自宣布參選後，積極走訪部落、在臉書分享政見，尋求支持。