澎恰恰日前因拍電影欠下2.4億債務，讓他生活一度陷入窘境，直到去年10月台商好友兼金主林秉文跳出允諾會幫到底，才讓他稍微喘口氣。但沒想到本月2日林秉文卻因涉嫌洗錢遭到警方逮捕，澎恰恰過去向地下錢莊借錢的影片也隨之曝光。

澎恰恰先前因欠下2.4億鉅款卻無力償還，引起各界譁然，後來在富商好友林秉文的幫助下，今年8月份找來債主協商，並替澎恰恰還掉1.6億的欠款，但沒想到本月2日就傳出林秉文因涉嫌透過詐騙集團洗錢，遭到刑事局逮捕，新北地檢訊後裁定林秉文300萬元交保，但林秉文的公司「鴿子PGTalk」必礦科技稍早也發出聲明稿澄清，表示公司並沒有洗錢，且非常配合銀行進行防範機制，會發生此事，是因為公司平台遭到詐騙集團冒用。

另外，根據《CTWANT》的報導，他們日前還取得了一段澎恰恰與地下錢莊於車內交易的影片，影片中只見澎恰恰打扮輕鬆，在車內與業者交談後便拿著一個裝滿鈔票的袋子離開，而影片拍攝的時間點疑似就是澎恰恰傳出財務危機時，業者為了留下借款證據所拍攝的。

而對於金主的案情，澎恰恰的經紀人透露他們不清楚詳細內容，澎恰恰也持續工作中，希望在年底前還清向親友所借的1500萬元。澎恰恰的經紀人還強調。他們雖然不清楚此事，但林董對他們來說真的是一位十分有義氣的人。