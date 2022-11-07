民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，涉及多起詐欺、毒品案，現已入監服刑。去年2月，趙介佑夥同謝、陳2人催討債務，毆打李姓被害人3、4小時，直至李父拿錢贖人。士林地院7日宣判，糾紛起因是李男手機內有謝、陳2人前、現任女友的裸照，與趙介佑無關，趙只為從中牟利，卻將人痛毆，儘管傷害部分已和解，仍不宜輕縱，依剝奪他人行動自由罪，判處有期徒刑1年，謝、陳分別判處有期徒刑10月。

30歲趙介佑，2014年加入民進黨，曾在2019年遭法院判處徒刑4月確定，之後又有多起毒品案，被外質疑民進黨派系「黑道治國」，火速開除趙介佑黨籍，連父親、姑姑趙心瑜也分別請辭黨職。

起訴指出，趙介佑去年2月13日下午4時，得知22歲陳男、23歲巫男，將積欠25萬債務的被害人李男，押往北投珠海路一處朋友家囚禁，巫男在車內先以鑰匙刮傷李的額頭，又發現手機內有友人謝男的女友裸照，氣得眾人輪流持甩棍毆打，李男全身是傷，有橫紋肌溶解、敗血症等傷勢。

趙介佑等人凌虐3、4小後，打電話給李男父親的友人，要求拿50萬出面解決，李父、李母籌措47萬元，捧著現金至指定地點，營救愛子離開，脫困後具狀向檢警報案。

判決指出，趙與25歲謝姓、22歲陳姓3人拘押李男前後共約3、4小時，共同犯剝奪他人行動自由，依法判處有期徒刑1年、10月，另外，巫男以鑰匙割傷李男額頭，因為能達成和解，依傷害罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬。