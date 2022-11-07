2022桃園社造博覽會特別選在老街溪旁民眾喜愛休憩的新勢公園，設置社造願景館、區域共好所、多元共榮屋、時光故事屋、食農生態柑仔店及漫蔓發聲台共6個展區。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園社造博覽會今年移師平鎮，在新勢公園、新勢市民活動中心及老街溪河川教育中心舉行。市府文化局5日在新勢公園舉行開幕式，由市長鄭文燦為「桃園社造咖」加油打氣，為活動揭開序幕。

文化局表示，社造的核心價值是「造人」，欲培養「市民」成為「公民」，而3人成眾（众），3個人集結起來便可產生集體力量，共創美好生活。因此今年桃園社造博覽會的策展理念以人為核心，訴求「众生共好」，呈現桃園各地的人們攜手打造美好家園的努力，就像萬花筒般，在共同生活的土地上綻放充滿生命力的花朵。

文化局說，為讓更多民眾親近社造，今年活動場地特別選在老街溪旁民眾喜愛休憩的新勢公園，設置社造願景館、區域共好所、多元共榮屋、時光故事屋、食農生態柑仔店及漫蔓發聲台共6個展區，展出56個公民社群及區公所年度社造成果，其中3區戶外木作展館更特別與全國唯一建築實驗中學大溪汗得高中技術合作，由師生手工打造，發揮社造共創精神。

2022桃園社造博覽會活動從11月5日到13日，除能逛遊6個展區集章兌換社區好物、票選社造咖抽獎活動外，還有假日創意市集展售豐富的地方產品，超過50場的免費手作體驗課程及社區表演和社造小學堂活動，歡迎大小朋友一起遊覽社博會，來做社造咖。詳情請洽「桃園社區營造博覽會」臉書粉絲專頁查詢（網址：https://www.facebook.com/TaoyuanExpo/）。（桃園市政府文化局廣告）