行政院長蘇貞昌昨批國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴主張三通，還收台商的錢，去當中國買辦。蔣萬安今反批蘇貞昌抹紅、轉移焦點，並提及蘇貞昌女兒蘇巧純遮遮掩掩取得公務預算、拿標案，反問「蘇貞昌的道德底線在哪？」對此蘇貞昌反嗆，蔣孝嚴利用身分在中國收錢喬事，還經法院認證，應該說明清楚。

蘇貞昌今受訪時表示，蔣萬安在選舉，外界質疑蔣孝嚴利用身分，在中國收錢喬事，還經法院認證，蔣萬安應該說明清楚，因為外界會擔心質疑，萬一他當選市長，他的爸爸會不會再進一步利用身分。

蘇貞昌說，至於蘇巧純的二三設計公司既沒有利用公權力，也沒有參與政府的標案，沒有投標，這都非常地清楚，也經過檢驗，不要扭曲。

另外，蘇貞昌昨搭乘專機南下屏東視察，後續趕回桃園，並在兩地進行輔選行程，有藍委質疑公私不分，對此蘇貞昌說，他搭乘交通工具到屏東主持國際化的包裝加工廠的動工典禮，還視察了相關的公務計畫，行政首長政務官用各種公務行程，在中間有為自己的候選人助選，這是民主國家的運作，是民主正常的作業。