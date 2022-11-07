根據富達統計，整體股票基金連四周買超，近周買超62.6億美元。美國股票基金和中國股票基金連四周買超，至於全球股票入息轉為買超，單周也買超13.1億美元。

聯準會於11月利率決策會議在上周宣布再度調升3碼，但FOMC暗示未來的貨幣政策可能會出現轉變，於聲明中提到「在決定未來目標區間的升息步伐時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟與金融發展」，讓外界解讀FOMC接下來將放緩升息步調，使風險性資產出現買盤。

若以單一國家股票基金資金流向，富達指出，美國股票也連四周買超，近周買超15.1億美元，不過，歐股基金賣超趨勢並未改變，歐股連38周賣超，近周賣超8.7億美元；而中國基金則連10周買超，單周買超25.2億美元。

在產業類股基金方面，科技股基金連四周買超，單周買超13.1億美元；健康醫療類股基金則連三周買超，單周買超9.7億美元。但金融類股基金則轉為賣超，單周賣超5.2億美元。