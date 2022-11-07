現代社會中，超商已經成為民眾生活不可或缺的重要角色，而便利商店店員也成為民眾們的好幫手，而近期就有網友貼出高顏值女店員幫忙結帳的照片，隨即引爆討論熱潮，隨後這位正妹店員的身分也被起底，引起熱議。

有網友在臉書《爆廢公社公開版》上發出一張超商女店員的圖片，並給予極高評價「理想中的全X店員」，照片中的女孩有著精緻美顏並留著俏皮短髮，手持商品正在結帳，微微一笑就能融化所有客人的心。

這位店員其實是日本是相當有人氣的Coser女王Enako (えなこ)，甜美可愛又嬌小的她，卻有傲人E級好身材，平時除了分享各種Cosplay照片，也會拍攝性感寫真，被封為「日本第一Coser」，擁有百萬粉絲支持。她前幾日前受邀到沖繩拍攝電視節目，並到當地全家便利商店體驗當一日店長。

貼文曝光不到一天，就吸引超過3萬人按讚，並瘋狂回應「滿分」、「這店員在哪裡我一定天天光顧」、「只能在夢中相見」、「眼睛會電人耶，氣質出眾」；也有內行迅速看出女店員身份「這是えなこ吧」、「日本Coser，女王級別的，超有名」、「想見到她可能要飛去日本囉」。