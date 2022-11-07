在不景氣的時代裡，有些人很會賺錢，卻不見得存得了錢，也有人因為通膨的關係，造成很難存到自己的第一桶金，但《科技紫薇網》運勢專欄指出摩羯座、處女座、天秤座即使生活局勢不穩定，還是能持續存到錢，並同時享受人生。

▍摩羯座

說到認真勤奮，摩羯座絕對是數一數二的，不但努力奮鬥，而且做事很有計畫，他們不但想得多、想得深，就怕天有不測風雲，自己苦也就算了，家人跟著喝西北風可是絕對不行的，他們就是秉持著這份信念，不停努力工作、省吃儉用存錢，別以為這樣太辛苦太可憐，但他們其實樂在其中，看到家人幸福美滿，自己也就跟著開心、踏實。

▍處女座

邏輯強又很會精打細算的處女座，天生就是投資理財高手，他們擅長尋找好的投資標的和比較各家儲蓄方案，聰明運用手上資金，會把一部分用在風險高、利潤高的產品，一部分則存在安全、細水長流的儲蓄型產品，因為佈局得當，就算在景氣不好的時候，他們也能持續存錢，同時還會有一筆閒錢可以好好享受生活，讓自己一直保持極佳的狀態。

▍天秤座

天秤座愛享受，很喜歡使用高檔貨，為符合這樣的生活品質，錢自然也就花得多了，但是天秤一向講求平衡，花得兇，當然賺的也多，還好他們天生就是交際高手，人家辛苦存錢，他則是輕鬆存人脈，累積了不少財路貴人，無形中也就累積不少錢財，讓他們既有錢、又享受生活，羨煞所有人。