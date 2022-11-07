長治鄉長選舉暴力，現任鄉長古佳川提告對手黃志仁違反選罷法。(林和生攝)

屏東縣長治鄉長選情激烈，民進黨候選人黃志仁陣營日前指控對手攻擊自家幹部，已提出妨害自由等告訴；對手現任鄉長古佳川7日上午則備妥監視器影片及事發當日目擊證人證詞，至屏東地檢署按鈴控告黃志仁違反選罷法，以不實罪名造謠誣陷，企圖影響選情。雙方攻防越演越烈。

黃志仁與古佳川4年前就曾對壘，最終古勝出，古佳川此次以無黨籍連任，再次對上民進黨提名黃志仁，2人系出綠營卻抓對廝殺，雖古被開除黨籍，仍形同黨內互打。

古佳川表示，根據黃志仁提出10月24日事發當天，古佳川競選團隊一名男子攻擊黃辦公室主任孫沛沂，造成她手部受傷，為此已調閱附近監視器，證實黃志仁及孫女所指控的暴力衝突為子虛烏有，錄影畫面顯示完全沒有人碰到孫女，何來攻擊之說？

另外孫女當時要離開時遭到男子攔車，監視錄影畫面顯示，黃志仁將車停於古佳川競選總部門口，錄影蒐證之後，隨即將車開走，並未遭到任何人阻攔，反而是刻意將車停在一旁路邊，等候古陣營人員釐清為何錄影，進而意圖挑起衝突。

古佳川強調，競爭對手因無端至競選總部錄影滋事，造成團隊人員心生恐懼，且引發後續風波，因此決定控告民進黨部與黃志仁違反選罷法，以期可遏止類似選舉暴力再次發生。

黃志仁稍早則發出聲明指出，目前全案已進入司法程序，所有相關影片及事證皆已完整呈庭，對方陳述內容完全與事實不符，也已對受害者造成二次傷害，對於對手「處事態度」深感遺憾。