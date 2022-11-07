32歲香港女星倪晨曦是美女代表，18歲時參加多倫多華裔小姐選美奪冠，靠著亮麗外表和穠纖合度的體態，IG累積82萬人粉絲。日前肚裡懷著2寶的她，趕上萬聖節風潮，巧妙運用孕肚Cosplay成豬八戒，內搭更只有一件白色內衣，引來網友猛誇：「沒見過這麼美的八戒」，還有人好奇問：「孩子爸扮唐僧嗎？」

倪晨曦2020年便誕下長子Virgil後，今年父親節宣布懷上二胎，常會用Youtube和IG分享孕後日常，近來她在IG貼出分別把長子和自己扮成《西遊記》孫悟空和豬八戒的照片，並逗趣設計對話內容：「二師兄：來吃點水果好繼續上路。大師兄：五百年沒吃過西瓜，好好味」，可見她敞開黑色道袍，寬鬆的衣服剪裁下是一件白色內衣，渾圓胸型藏都藏不住，裝著2寶的肚子恰好與豬八戒相似，除了和兒子一起大快朵頤吃著西瓜，也讓兒子親吻自己的肚皮，畫面無比溫馨，此外，倪晨曦的貼文Hashtag更搞笑標註「只有西瓜皮留給師傅」，似乎是在暗指未入鏡的老公，非常有趣。

貼文曝光後，網友紛紛回應倪晨曦：「笑死我了好正」、「太佩服妳這創意啦」、「無違和感豬八戒」、「妳讓世人知道八戒也能是美的」、「母子西遊記，小朋友也很可愛喔」，也有人見金融才俊老公吳嘉釖未入鏡，笑著說「可愛那先生是扮唐三藏嗎？」、「標註老公快來扮唐僧！」，另一方面，也有人好奇問道：「誰的點子？」，倪晨曦也在留言區公布解答：「貪玩媽媽的好主意」，大方承認想出鬼主意的兇手正是自己。