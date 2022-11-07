王惠美表示，在現勘時有民眾反映希望增設交通號誌，這部分會再請相關單位進行會勘，讓交通更完善，讓用路人更安全。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市184公頃重劃區開闢完成，順勢帶動大員林地區經濟發展，而過去新舊都市計畫區舊有道路並未相互連接，造成交通瓶頸，彰化縣政府斥資千萬，改善較為急迫的大榮街及大和街路口，7日正式完工通車，當地民眾直呼升級有感。

員林184公頃重劃區跟市區、重要路口有多處沒有銜接，公所投入提出多案改善計畫，經縣府評估後，優先進行「大榮街及大和街瓶頸路口改善工程」，用地範圍包含4塊私有地，共14位地主，經公所、里長居中協調，土地徵收費約1580萬、工程費180萬，除打通之外也一併將排水溝、路面進行整建。

王惠美表示，在現勘時有民眾反映希望增設交通號誌，這部分會再請相關單位進行會勘，讓交通更完善，讓用路人更安全，也要感謝員林市長游振雄、議員、代表等齊心怒力，讓鄉親日後不用再多繞路，也提醒民眾進出大榮街及大和街速度要放慢，確保交通安全。

員林市長游振雄也表示，感謝縣長重視員林交通瓶頸，員林市公所接獲許多民眾反映陳情，也積極規劃並提出相關改善計畫，優先處理的大榮街及大和街如今獲得改善完成，未來讓當地民眾免於繞路之苦，公所也會加緊腳步，持續推動改善其他瓶頸路段。

縣府工務處說，大榮街及大和街都是員林市184公頃重劃開闢後，所形成的交通瓶頸路段，隨著迅速開發引入車流，凸顯重劃區域亟需貫通改善的必要性，讓日後整體交通更加便捷，分散車流並均衡都市計畫區發展。