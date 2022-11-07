俄烏戰爭爆發後，俄羅斯面臨歐美全面制裁，經濟狀況大受打擊。專家分析，就算俄羅斯死命苦撐，最終仍會慘敗，主因在於俄羅斯的經濟體比北約小非常多，加上普丁的策略錯誤，逐漸失去翻盤的機會。

綜合外媒報導，俄羅斯之所以很難跟北約抗衡，主要原因是俄羅斯僅是一個1.7兆美元的經濟體，但北約是一個40兆美元的經濟集團，無論俄羅斯要花多少錢，普丁都沒有機會贏得勝利。

智庫Chatham House俄羅斯專家Tim Ash表示，「從長期來看，經濟制裁對俄羅斯來說是災難性的，普丁可以關閉運往歐洲的天然氣管線，但他們沒辦法找到新買家，因為缺乏技術、設備與時間，俄羅斯只能讓能源繼續留在地下。」

以Jeffrey Sonnenfeld為首的耶魯大學經濟學家也提到，展望未來，如果西方持續保持對俄羅斯的制裁，並在態度上維持一致性，俄羅斯將很難避免陷入嚴重的經濟困難。

不僅如此，普丁徵招相當多的年輕男子上戰場，是嚴重的判斷失誤，俄羅斯的經濟發展將因此減少眾多人才，有能力的高階人才早已外流，而俄羅斯政府並沒因應計畫，整體狀況陷入惡性循環，經濟狀況隨之崩潰。

許多俄羅斯男性在動員令下達後，紛紛逃往喬治亞躲避徵招，這讓當地經濟活動獲得成長，今年經濟成長率甚至有機會達到兩位數，該國最大銀行執行長Vakhtang Butskhrikidze說：「所有產業都相當繁榮，想不出有哪些產業面臨問題。」