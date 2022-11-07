距離九合一投票日只剩10幾天的時間，各候選人皆極力衝刺選票中，入口網站《Yahoo》今(7日)起以「六都你看好誰當選？」為題詢問網友意見，截至14時30分止，共有6800人進行投票，由於台北市長此次共有12人角逐，其中前三名為國民黨蔣萬安41.6%、無黨籍黃珊珊12.2%、民進黨陳時中11.5%，但有24.4%為不知道/沒意見。新北市則是國民黨侯友宜以62.8%領先民進黨林佳龍14.2%，另有23%為不知道/沒意見。

至於桃園市長選戰由國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競爭寶座，根據《Yahoo》今截至14時30分止的結果顯示，張善政為42.8%、鄭運鵬16%、鄭寶清5.8%、賴香伶2.6%，以及32.8%為沒意見/不知道。

台中市長部分，國民黨候選人盧秀燕以58.8%領先，其次為民進黨蔡其昌12.9%、無黨籍陳美妃2.4%，有25.9%為不知道/沒意見。台南市前三名為民進黨黃偉哲34.3%、國民黨謝龍介28.6%、無黨籍吳炳輝3.5%，但不知道/沒意見有31.3%。高雄市長部分則是民進黨陳其邁以40.1%領先，不知道/沒意見網友有29.7%，接著為國民黨柯志恩27.3%。