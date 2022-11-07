國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後摟人妻照片，引發藍綠互嗆。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今被問及對此事看法，黃珊珊罕見聲援陳時中，強調政治操作沒有必要，舒不舒服是當事人的事情，外人不要看圖說故事。

黃珊珊今下午前往大龍峒保安宮參香，會前受訪表示，自己早上看到這個新聞，覺得不用特別揣測，之前就聽說這組照片在網路上傳了一陣子，但沒有人拿來政治操作，覺得沒有必要。

黃珊珊強調，身為女性自己覺得不需要影射，舒不舒服是當事人的事情，外人不要看圖說故事，選舉應該回到本質，針對政見或是市政願景，而不是故意去做影射，而且加上夫妻都在現場，不是很適合的作法。

另媒體問及徐巧芯說是因為週刊遭施壓無法刊登，網上才流出這組照片，黃珊珊再強調，不要把個人的東西拿出來做政治操作，選舉不需要選到這樣，整天講跟市政無關的事，對於市民來說應該關心城市未來，一個競選團隊用這種方式操作，不管是藍或綠，市民都應該譴責。

另黃珊珊也被問及民眾黨候選人高虹安一再遭到國民黨籍候選人林耕仁爆料助理男友爭議，黃珊珊表示，選舉到現在，有證據就拿出來，不要用影射、繪聲繪影，每天用爆料文化，藍綠就是因為這樣子才會讓人民厭煩。

黃表示，只有影射爆料在選舉前無法查明，每天都污蔑抹黑，到底在選什麼？是未來要帶領城市進步的人，而不是搞抹黑的人，選舉不用選到沒人性。