竹北生醫園區創心醫電公司經縣議員邱振瑋引薦，7日捐贈10台總值約300萬元的「12導程心電圖機」給新竹縣、市消防局、衛生局及學校，爭取黃金關鍵時刻，搶救急性心肌梗塞的病人。

邱振瑋指出，心肌梗塞長年位居國人十大死因第二名，且年齡持續下修中，他獲悉新竹縣消防局2016年起陸續在各分隊救護車設置12導程心電圖機，到今年10月仍有3輛救護車未能配置。

邱振瑋與出身寶山鄉的創心醫電董事賴昆賢反映後，得到蔡昆熹善意回應，願意捐贈每台約30萬的12導程心電圖機，共購置10台。

6台捐給新竹縣，有3台配發於寶山鄉，其中2台在消防分隊救護車、1台在衛生所，另外3台配給山崎消防分隊、峨眉鄉及關西鎮衛生所。新竹市則透過市議會副議長余邦彥安排，贈給新竹市消防局2台、培英國中和光復中學各1台。

蔡昆熹說，透過12導程心電圖機，可在第一現場就立刻知道患者是否急性心肌梗塞，透過手機搜尋有能力、有空檔處理心肌梗塞心的導管的醫院，縮短救護處理時間，若肌肉血管能及時打通，心臟的癒後會更好。

現場示範操作12導程心電圖機的消防局救護隊員表示，過去患者是否心肌梗塞，常常靠經驗或用猜測的方式，這台機器能馬上將心電圖傳給醫師群組判讀，將患者快速送到專業醫院搶救。

「救人的事不能等！」縣府秘書長陳季媛代表縣長楊文科致贈感謝狀給蔡昆熹及邱振瑋，指12導程心電圖機，結合科技傳輸，可強化119緊急救護勤務外，更能成為衛生所門診、巡迴醫療檢測心臟的利器。