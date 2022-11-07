輸人不輸陣，中小型股帶旺台股13200點到手！之前淪陷為全球最弱股市之一的台股終於在今天展現輸人不輸陣的氣勢，延續上周五順利站回13000點氣勢，今天台股由股王信驊(5274)、股后大立光(3008)及台積電(2330)共同領軍多頭，中小型股依舊是人氣強強滾，安控的奇偶(3356)、哲固(3434)及勝品(6556)同步以漲停作收，中小型股正德(2641)、和成(1810)、麗臺(2465)、雷虎(8033)、撼訊(6150)、第一銅(2009)、綠電(8440)、麗正(2302)、加百裕(3323)、鈺創(5351)、杰力(5299)及M31(6643)連袂漲停作收，在多頭氣盛下，台股指數開高走高，盤中一度大漲逾200點。

尾盤雖然指數小幅壓回，但仍守住13200點，成交量也放大至2000億元以上，終場加權股價指數約13223.73點，上漲197.02點，成交量為2046.45億元；OTC指數為172.95點，上漲1.29點，成交量為617.44億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲7.41%，其次是玻璃類股及造紙類股，分別上漲2.69%及2.4%，表現較差者為網通類股、營建類股及電子通路類股，其中網通類股下跌0.7%，營建類股下跌0.12%，電子通路類股上漲0.22%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲3.71%，表現最差為光電類股、下跌2.37%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股及今天亞股續強帶動下，指數開高走高，終場上漲197.02點，以13223.73點作收，站回13200點；上周台股量縮上漲，順利站上月線，達到築底的初步目標，今天台股再放量上攻，收復13200點，目前整體線型已逐漸轉佳，反彈格局可望接續，挑戰上方跳空缺口13684點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，因美國上周公布的10月非農就業報告優於預期、美股止跌，以及市場傳聞中國將放寬防疫政策，陸港股大反彈，周漲6-8%，帶動台股周一開高，並站回5日及月線之上，收復萬三大關，氣氛面有利反彈格局延續，不過，本周美國將公布11月CPI數據，並進行國會期中選舉，由於仍有其不確定性，可能影響外資進場意願，進而牽動市場追價意願；由於本周亦有多家企業進行法說會，加上月營收、季財報陸續公布，預估受庫存調整、經濟擴張放緩使獲利增速放緩，不過，部份個股評價已大幅修正，若要逢低佈局建議可依據財報數據及產業能見度擇優布局。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國失業率仍偏低，11月聯準會再次升息3碼，聯準會（Fed）主席鮑爾持續鷹派言論表示，最終利率可能比原先預期更高，衝擊近期股市震盪加大。不過，台股企業獲利預估雖然持續下修，但與現實狀況逐漸貼近，台股波段下跌已大致反映2023年台股獲利下修的預期，另一方面，就技面來看，加權指數月KD下行趨勢已經高達16個月，月KD進入低檔區、與年線乖離已大，僅次於網路泡沫化的2000年及金融海嘯的2008年，配合過往美股選後上漲機率偏高，預期11月中旬美國期中選舉後(美台11月皆有選舉)，台股有望追隨美股展開中級反彈。

魏永祥指出，整體而言，22/11~23/1為財報空窗期，若此段時間通膨數據能降溫，配合選舉行情加持，有利台股震盪走高。就類股表現分析，即使台股企業後市成長力道趨緩，但仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，相關個股後續表現可望優於台股指數，看好族群中，電子股以晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電與汽車零組件等為主；傳產股以生技、解封受惠等族群為主。