新加坡航空7日預測，新冠疫情趨緩下，全球航空業者已陸續將機隊重整，增加運力外，每位乘客收益或許會在2023年變少，這也暗示到時候機票售價有可能會下跌。

每位乘客收益，就是載1個乘客可以賺多少錢，也就是航空業者全部營收，除以付費客人所搭乘公里數。這項指標，頗能反映公司到底賺不賺錢，同時，也可看出哪種乘客是航空公司主要訴求對象。同時，票價高低也是影響收益率的其中之一要素。

新航表示，明年的每位乘客收益可能無法像今年一樣多。在國境大開後，新航7到9月底需求強勁，4日公布的季報已連續兩季都是虧轉盈。同時，新航也宣布3年以來，首次再度發放股息，每股可以分得星幣10美分，約7美分。

新加坡航空本財年上半年淨利為9.27億美元，2021年同期虧損8.37億美元。至於4至9月期間營收幾乎多了兩倍，從1年前28.3億美元，暴增至84.2億美元。

新航表示，在2023年元月農曆新年假期機票預訂踴躍，除了促銷商品賣得很好，目前還言之過早可看出之後的需求是如何。4日，新航指出，燃料價格上漲，供應鏈充斥通膨問題，地緣政治因素，以及和全球經濟衰退風險等，在明年農曆春節之後都是隱憂。