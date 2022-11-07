宜蘭市公所舉辦的的「光棍節、雙雙節」，將於東門夜市暖心贈限量YES！券。（吳佩蓉攝）

凡生日、身分證字號有2個1以上或成雙成對的數字，即可在東門夜市服務站兌換「YES！券」，活動於11月11、12、18、19日展開。（吳佩蓉攝）

今年111年11月1日是近年史上最多「1」的日子，凸顯宜蘭市公所舉辦的「雙11光棍節」活動，提高民眾討論度，帶動夜市商圈的周邊效益；而公所也加碼11月22日的「雙雙節」，凡生日、身分證字號有2個1以上或成雙成對的數字，即可在東門夜市服務站兌換「YES！券」，活動於11月11、12、18、19日展開。

邁入第4年的「光棍節」活動，每年都吸引排隊兌換人潮，民眾可在11月11、12日下午5時30分，東門夜市活動服務站、和睦路靠近公共廁所處排隊，出示身分證、駕照或健保卡，凡是出生年月日、身分證字號，總計含有2個「1」以上者，可獲2張「YES！券」，最高上限每人可領取4張，每日限量300名。

另，市公所加碼推出11月22日「雙雙節暖心贈」活動，於18、19日下午5時30分舉行，只要證件上的出生年月日、身分證字號數字成雙成對，1對以上者可獲2張「YES！券」，2對以上者有4張，數字不需相連，但要排除數字1，最高上限每人可領取4張，每日限量300名。

市公所主秘楊秀川表示，東門夜市除了榮獲環保夜市認證外，更有超過7成的攤商提供便利性的行動支付服務，為年輕人逛夜市的首選；自公所舉辦贈送「Yes！券」成功吸引人潮後，更加碼舉辦一系列活動，今年總計會發出8000張，每張「YES！券」可抵用商品售價50元；期盼促進觀光與夜市商圈經濟發展。

市長江聰淵表示，「光棍節」系列活動一推出即獲得廣大的迴響，大幅提升東門夜市的買氣，讓市場經濟更好；希望這有意義的活動能結合相關產業跟其他節慶擴大舉辦，像是現在很多未婚年輕朋友，造成少婚、少子化的現象，往後如能在宜蘭定期舉辦未婚男女聯誼等類似活動，讓年輕人走出網路世界，找到好姻緣。