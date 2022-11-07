前衛福部長，民進黨台北市長參選人陳時中今日被爆出與台北市立聯合醫院副院長李雅玲於餐敘後十指緊扣，關係曖昧，不料其夫、同為台北市立聯合醫院副院長的丁金聰更被PTT網友指稱是審查高端疫苗的14名專家之一。對此中央流行疫情指揮官王必勝表示，丁金聰絕非審查疫苗的成員，自己也不認識丁、李二人，已將此訊息轉交法制單位處理，籲外界勿再散播假訊息。

王必勝表示，針對網路謠傳丁金聰是審查高端疫苗的14位專家之一，這件事完全錯誤，「丁醫師並不是審查高端保護效益報告的14位專家之一，我再說一次，媒體所報導的丁醫師不是審查高端保護效益報告的審查專家之一。」

針對網友於PTT上影射，王必勝指出自己根本不認識丁、李兩名醫師，將在今天請法制單位向警方報案，向PTT的錯誤報導進行調查。

至於該如何證實PTT鄉民隱射內容為非？王必勝說，在向法制單位報案後，將全權依法制單位的程序處理，「法制單位怎麼處理，我們就配合法制單位的處理」，但仍然不會公布14位專家的名單。

此外，去年在審查高端疫苗EUA時曾有一位專家投下反對票，但到今年的保護效益審查卻變成全票通過，王必勝也解釋，這是因為去年審EUA的專家，與今年所審的專家並非完全相同，畢竟指揮中心擁有專家的人才庫，會先看有那些專家時間配合得上，因此不一定會一致，至於專家則是本於自身的職責、判斷來做決定，指揮中心僅是忠實記錄下來。