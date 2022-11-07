台中市大里區年約65歲陳姓婦人，日前接獲自稱新北市板橋檢察官的電話，對方表示婦人積欠新台幣4萬3700元健保費未繳納，須配合檢警調查，並要求陳婦匯約款42萬，才能免受牢獄之災，且不得聲張，幸好銀行行員機警察覺有異，聯絡警方前來勸阻，順利保住婦人辛苦攢下的積蓄。

霧峰警分局內新派出所警員盧品妤、王詮福於日前上午11時許接獲台灣銀行通報，由於陳婦當天多次進出銀行，至銀行匯款時神色慌張，行員詢問問題時，陳婦面露難色，卻完全不開口說話，全程用寫字回答，行員發現有異，認為陳婦疑遭詐騙，隨即撥打電話請警方前來協助。

陳婦向警方表示，接到自稱板橋檢察官的電話，稱她積欠新台幣4萬3700元健保費未繳納，且涉及其他刑事案件，須配合調查，並請她匯款新台幣42萬8500元至指定帳戶才能不用坐牢，陳婦相當擔心會被抓去關，因此聽從詐騙集團的指示，立刻去銀行匯款。

員警了解後，先安撫陳婦緊張的情緒，並向陳婦說明，「假冒檢警」為國內常見的詐騙手法，真正的檢警不會以任何理由要求民眾交付個人財物，經警方耐心解釋、分析詐騙等相關手法，陳婦恍然大悟，驚覺險遭詐騙，陳婦向員警表示，保證不會再相信不明來電，相當感謝銀行行員與警方的熱心協助，讓她免於受騙，也成功保住陳婦辛苦積攢的存款。

霧峰分局長李建興表示，詐騙集團詐騙花招百出，但不變的目的就是要騙取民眾財物，如有民眾遇有自稱親人遭勒贖或借錢之電話，在自身財物要交付之前請務必保持冷靜停一停、想一想，並且再次查證，不要輕易落入詐騙集團的話術而將辛苦賺來的錢財拱手送人，如有任何問題請民眾立即撥打110或165反詐騙電話諮詢。