實境戀愛綜藝節目《換乘戀愛2》火紅全網，最近播出最終集數。經過4年的戀愛以及分手的娜妍、熙斗成了唯一一對複合的情侶檔。隨著兩人在節目結束後多次被目擊約會，話題度相當驚人。昨(6)日，娜妍就在IG上PO出觀看熙斗比賽的影片，更有網友曬出巧遇的影片，卻驚人發現《換乘戀愛2》中還有一位高人氣嘉賓也在現場。

《換乘戀愛2》邀請4對已經分手的情侶回到節目中，在共處一屋的情況下，誠實面對自身的情感以及對愛情的想法。日前，節目迎來最終話，共促成2對新戀情以及1對複合情侶。由於節目的超高人氣，幾位嘉賓們的動向一直備受關注。其中，複合情侶娜妍與熙斗在近日被多次目擊約會，感情相當甜蜜。

昨（6）日，娜妍在IG上曬出影片，只見影片中是男友熙斗參加冰上曲棍球比賽的身姿，雖然畫面全程僅見到熙斗的背影，但看著鏡頭緊緊追著熙斗不放的運鏡方式，讓娜妍對熙斗的深深迷戀通通都表露出來。此外，還有網友曬出偶遇影片，只見現場除了有娜妍與熙斗外，以直球行動擄獲不少觀眾芳心的年下弟弟「賢圭」也驚喜現身，三人一同合影的模樣萌翻網友。更有網友詢問賢圭的女友海恩怎麼沒有一同出現，對此，賢圭表示她正忙於其他事情。

原來，就算是在節目結束後，曾一同參演節目的嘉賓們也沒因為節目中的配對失敗而生出嫌隙。幾人還一同相約聚會，可見即便在節目中沒能收穫良緣，也得到了深厚的友誼。

事實上，近年來韓國戀愛綜藝盛行，諸如《只是相愛的關係》、《戀愛黑手黨》、《交換情侶》等各式遊走在道德邊緣的素人戀綜推出後，皆擁有不低的人氣。其中，《換乘戀愛》系列更是其中的佼佼者。第二季的話題度更是創下新的高峰，在印尼、新加坡、香港、馬來西亞、泰國等海外國家榜單中，都佔有一席之地，讓不少粉絲紛紛敲碗第三季的到來。