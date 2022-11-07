佳世達（2352）今舉行法說會，佳世達前三季營收和獲利都創下歷史新高，累計合併營收1837.2億元，年增12%，其中IT事業群營收占比為61%，醫療事業群營收占比8%，智能方案事業群占比13%，網通事業群占比13%，其他占比5%。

佳世達第三季單季毛利率為14.4%，營業淨利率為1.3%；第三季單季高附加價值營收占比達47%，累計前三季高附加價值營收占比達43%。

佳世達至9月底帳上現金達347億元，總資產達2174億元。

佳世達第三季合併營收600.6億元，年增5%、季減4%，稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為73.15億元和63.64億元，較去年同期和第二季均大幅增長，主要是佳世達第三季完成明基電通（香港）交割，於第三季認列獲利53億元，此外，佳世達收到現金股利39億，其中認列在業外現金股利收入9億元，另外來自於合併子公司與權益法公司現金股利30億元，則認列為投資帳面成本減項。

佳世達10月單月營收為189億元，累計前10月營收已經飛越2千億元，達2025億元，年增約1成。

佳世達前三季稅後純益與歸屬於母公司淨利分別為100.63億元和78.8億元，前三季毛利率為14%，營業淨利率為2.4%；累計前三季EPS為4.01元。