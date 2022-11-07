新北歡樂耶誕城將於11月11日開城，廣大人潮帶來了交通、公安等問題，也帶來龐大的商機，活動續辦與否成為藍綠陣營選舉攻防議題。無黨聯盟新北市議員候選人廖裕德提出「智慧活動」概念，結合數位科技，建制完整的活動即時資訊系統，隨時掌控現場狀況，並提供給民眾查詢、運用，化解支持、反對相互對立的僵局。

廖裕德表示，新北市政府在「Global Summit 2022」全球高峰會中，勇奪全球第一智慧城市首獎，證明新北市絕對是國際頂尖的智慧城市。「智慧活動」的新概念是結合數位科技，建制一套完整的活動即時資訊系統，隨時掌控現場狀況，並提供給民眾查詢、運用。包括供現場及附近捷運、火車站等大眾運輸的人流及交通狀況，以及附近停車場的停車空位等資訊，控制活動現場民眾進出及選擇前往會場的交通工具。

同時，可以利用無人機及其他先進的數位科技設備，讓警方隨時掌控現場的人潮分布情形，甚至民眾糾紛、小偷行竊等治安狀況；並將現場急救及醫療站等資訊一併列入，全部整合在一個APP裡面，不僅工作人員可以用，並提供民眾也可以透過手機隨時查詢到現場的各種資訊。

廖裕德表示，新北市既然得到全球排名第一智慧城市的榮耀，舉辦任何大型活動，都應該定位為「智慧活動」，這是理所當然的事。而這套APP以台灣目前的科技水準，要製作這個APP絕對沒有問題，同時未來還可以申請專利，運用在全世界各地的大型活動上，新北市可以在「智慧活動」方面領跑全世界各大城市。

廖裕德強調，現代科技日新月異，城市管理加入數位科技，不僅可以大量減少人力、物力的支出，並對類似南韓梨泰院這種不幸事故，防範於未然，同時創造更多生活的便利性與安全性，讓我們市民參加類似新北耶誕城這種大型活動，可以「快快樂樂出門，平平安安回家」。