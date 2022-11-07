亞洲新灣灣區智慧公宅第一期動土今(7日)動土，高雄市長陳其邁特別在臉書發文指出，租金很便宜，鄰近四個輕軌站、三個捷運站，走路就能到的市場、賣場還有高雄最美圖書館，這是要給年輕朋友、弱勢族群使用，且上任2年以來的時間，「我們社宅年底動工將超過七千戶，戶數六都第一，興建速度最快」。

陳其邁指出，亞灣智慧公宅第一期完工後可以提供634戶，大部分是1房型或是2房型，少數是3房型，是因考量到以後這個地點以後的需求，且也一樣要保障弱勢團體、公共服務，更要考量到這裡「不只是住，而是生活」，所以社宅內也會有公托、公幼、日照、店舖，還有社區關懷據點、社區全齡運動中心，提供住戶和周邊市民豐富服務。

陳其邁特別感謝中央住都中心，和高雄攜手努力，也感謝民代爭取與支持，他說，將精華地段拿來蓋社宅，是很有意義的一件事，且還有建築師、施工團隊，配合高市府理念，認真蓋品質好的社宅，通風、設計都考量住戶需求。他喊話，前鎮區的亞灣周邊，未來4年會是高雄起飛的重要核心區域，會繼續緊緊緊，持續照顧好大家的居住和生活。