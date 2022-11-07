112學年普通大學申請入學採計學測1至2科的校系激增，但四技二專申請入學卻仍要採計統測總級分，可能造成技職生往普大流動，造成技職體系招生更困難。全國教師工會總聯合會今天表示，面對大環境快速轉變，四技二專簡章制定要點應更具彈性，避免「制度殺人」。

日前大學甄選會公布112學年度大學個人參採科目數多下修，甚至部分私立大學只參採1至2科，恐造成技高生跨考一般大學的比例增加。

全教總表示，9月29日、30日技專校院教務長會議與技專校院招生檢討會中，多校教務長表達現行招生制度僵化，認為應比照普大制度給予彈性，不一定採計總級分，司長當場也承諾辦理。

不過全教總說，聯合會10月給予各校的「112年簡章制定要點」，卻與眾人期待有落差：雖然第一階段不一定使用總級分篩選；但第二階段計算錄取總分時，聯合會堅持採計總級分，實質上就是漠視技高生專業分群的特色。

此外，全教總說，在招生資料要求上，科大端的要求比普大端要求更多，尤其若普大只須考1至2科、學習歷程檔案上傳件數比科大少，甚至多元表現類別也比科大少的情況下，將更強化技高生跨考學測、走普大路線的動機。

全教總指出，對科大端而言，招生制度無法靈活運用，即便想要發展自我特色，也在制度僵化下無法彰顯。後續再以科大端招生不利而強制退場，豈非「制度殺人」？

112年簡章即將於12月初公布，現在各科大校系簡章正積極擬訂中。全教總呼籲教育部應重視技高生、科大權益，積極介入112校系簡章制定原則，避免少數人綁架，崩壞整體技職教育。