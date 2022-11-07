明新科大半導體學院日前舉辦「半導體產業人才培育與技術開發論壇」，捷創科技捐贈價值200萬元的微處理器MCU測試系統，充實該校教學設備，校長劉國偉也宣布該校通過教育部審核通過成立「半導體科技博士學位學程」，將與業界攜手培育半導體封裝與測試高階設備開發技術的高階人才，解決產業問題。

劉國偉表示，教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」規畫設立20座「區域產業人才及技術培育基地」，明新科大是第一批核定6校7個產學基地之一。

明新科大獲教育部補助9000萬元，加上學校配合3000萬元，合計投入1.2億元建置「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地」，培育業界所需的半導體設備開發、維修、封裝、測試、品管、廠務工程師等實務人才。

明新科大建置「半導體封裝測試類產線」、成立技職體系第一個「半導體學院」、開辦第一個「產學攜手2＋2N半導體封測精英專班」，到與工業局合作設立全台唯一「半導體封裝工程師能力鑑定考場」，並在去年底發出第一張「半導體封裝工程師」的證照，循序漸進構築完整的半導體人才培育系統。

劉國偉表示，日前「半導體科技博士學位學程」獲得教育部審核通過，博士班的設立是創校56年重要里程碑，代表明新科大一直與產業同行、不斷成長茁壯。

明新科大「半導體科技博士學位學程」招生名額4名，別於傳統學術導向型博士班的設計，將採4年研發模式與業界合作，提供獎助學金，針對半導體封裝與測試高階設備的開發培育博士級研發人才，以「解決產業問題為導向」，博士生與合作公司共同研究、分享研究成果，畢業後也可進入合作公司工作。