實在太扯了，在人來人往的北車竟有人隨地便溺。一名男網友表示，昨日搭機場捷運線到北車，在台北捷運連通道的電動步道，看到正前方的男子竟當場掏出生殖器尿尿，他在後方錄影，並將其PO上網，「我快嚇死，還好沒有被尿噴到」，影片在網路曝光，網友全看傻眼，「刷新我三觀」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，昨日搭機場捷運線，在台北車站換車，途中行經桃園捷運連接台鐵、北捷的連通道，他和其他乘客站立在電動步道上，突聽到一陣水聲，原以為是正前方的旅客水壺漏水，仔細一看發現對方正對著電動步道的右側尿尿。

原PO在後方用手機全程錄影，他看到男子尿完後，身體還有抖動，讓他更加確定對方在尿尿，「我快嚇死，還好沒被尿噴到」。

9秒短片引發網友討論，「他怎麼沒被電死」、「電動步道因為他故障怎辦？真的刷新我三觀，已經沒辦法用沒水準來形容了」、「我到底看了什麼」、「好噁心！有內急也不要這樣吧」、「這社會怎麼了」、「我太震驚了，這樣跟他往相反方向的人，不就都看到了嗎？」

《中時新聞網》詢問台鐵，台鐵表示，今日上午10時接獲桃捷通知後，調閱台北車站相關監視錄影，確認有民眾在電動步道上灑不明液體，隨即派清潔員將步道踏面及周邊徹底清洗、消毒，並連絡電動步道廠商檢查，目前步道正常運轉，也已向鐵路警察報案，協助尋找當事人進行後續處理。