中美兩國漸趨競爭對立，美國為了鞏固半導體上游供應鏈並與中國抗衡，積極拉攏台灣、南韓、日本組成「晶片四方聯盟」（Chip 4），但不想放棄中國市場的南韓態度始終搖擺不定。南韓國際貿易協會（KITA）則呼籲南韓必須加入Chip 4，以確保半導體生產設備的穩定供應，分析南韓半導體設備在地化的程度只有20%。

南韓媒體BusinessKorea引述KITA報告指出，南韓當前77.5%的半導體生產設備需求依賴美國、日本、以及荷蘭等，至於南韓半導體設備在地化的程度只有20%，這使得供貨情況容易受到外交和地緣政治風險的影響。

報導提到，2021年全球最大的半導體設備進口國是中國，進口額為386億美元，其次是台灣，金額298億美元，南韓則為250億美元位居第三。 而全球前5大半導體設備商包括應用材料、艾司摩爾 、科林研發、東京電子以及科磊，共銷售約203億美元到南韓，這個數字占南韓半導體設備市場高達81.3%。

KITA 報告指出，南韓晶片製造商嚴重依賴前五名設備製造商，這使得南韓容易受到外交和地緣政治風險的影響，由於南韓難以在短時間內實現半導體設備本地化或進口來源多樣化，因此必須先加入Chip 4。KITA 並補充說明，南韓未來還需要投資研發來實現設備本地化的目標。

日經中文網先前以「韓國半導體在中美之間左右為難」為題撰文，分析南韓不想放棄中國市場，目前處境十分尷尬。報導提到，拜登政府推動Chip 4讓韓國感到糾結，因為中國是最大貿易夥伴國，是南韓半導體設備出口商的最重要市場、占比達六成，其他產業包括化學品和機械等出口目的地，中國也擁有較高份額，如果中國實施提高關稅等制裁，韓國支柱産業受到打擊的可能性很高。