國民黨台北巿長候選人蔣萬安競辦今舉辦「敲中大會」記者會。行政院長蘇貞昌批評蔣孝嚴是中國買辦，蔣萬安競辦發言人黃子哲批，蔡英文總統擔任陸委會主委時開放小三通，還得意洋洋獨自攬功，若蘇貞昌不喜歡小三通、大三通，民進黨執政大可全部中斷，ECFA也可以取消，不要雙標又像是個懦夫。

對於蘇貞昌批評，黃子哲表示，他要嚴正加以駁斥，蔡英文總統擔任陸委會時開放小三通，蔡還得意洋洋獨自攬功，蘇貞昌你是忘了還是害怕想起？如果蘇貞昌不喜歡小三通、大三通，民進黨執政大可全部中斷，甚至ECFA也可以取消，奉告蘇貞昌，「你不要雙標又像是個懦夫」。

黃子哲接著說，蘇貞昌誣指蔣孝嚴是買辦收台商的錢，當時與兩位台商間民事糾紛，法院判決雖然蔣孝嚴敗訴，但是法官認為那是可受公評之事，判決內容根本沒有說蔣孝嚴拿錢不辦事，兩位台商後來還親筆寫款項與蔣孝嚴無關，且也跟蔣萬安選舉沒有關係，蘇貞昌不要偏聽、偏看，法院判決內容清清楚楚可以去查，不要胡說八道，到了選舉就用政治語言汙衊對手。