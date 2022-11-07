嚴正嵐在新歌〈低音轟隆隆〉MV裡發揮舞技。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐新歌〈低音轟隆隆〉邀請頑童MJ116的大淵合作。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐升格人母後推出全新創作專輯《獨在》，首波主打歌〈低音轟隆隆〉請來頑童MJ116的大淵合作，恰巧大淵也在去年升格人父，新手爸爸V.S.新手媽媽，2人一魁梧、一嬌小，站在一起畫面無敵反差；提及該曲首度嘗試創作City Pop曲風，嚴正嵐說：「當時想找一個很酷的男聲合作，馬上想到很萌的大淵老師。」大淵也表示：「因為這首歌太好聽，一拿到demo就很有靈感。」他立刻寫出Rap詞，讓嚴正嵐超級驚豔。

大淵也與嚴正嵐共演MV，劇情設定發生在電梯裡，嚴正嵐即興發揮舞技，上演一步步跳舞逼近大淵戲碼，讓拿著紙條的他雙手發抖，相當逗趣，此外，嚴正嵐也在戲裡被酷哥壁咚，她既害羞又心花怒放，打趣說：「謝謝公司幫我謀福利。」表示人妻還能回味壁咚的滋味真不錯。

特別的是，拍攝MV時正巧遇上近期頻繁的大地震，當時嚴正嵐正在跳舞，完全不知道發生地震，直到導演大喊地震，她才不明就理地停下來。此外，嚴正嵐也在導演安排下，盡情釋放身體舞動，因為必須對著大淵不斷跳舞，導演提醒她身體要再放鬆一點，悟性很高的她完美達到要求，做出許多可愛又大膽的舞姿；事後大淵問她挑戰跳舞苦練多久？嚴正嵐表示坐完月子後小練了一下，大淵忍不住問：「妳有懷孕？看不出來耶！」

此外，MV中安排一位酷哥與嚴正嵐互動，上演壁咚她的戲碼，問起多久沒被壁咚？她回憶上次壁咚是在小學時，一位男同學當時鼓起勇氣撩她「妳是我的星星、月亮、太陽」，讓嚴正嵐渾身不自地逃跑，還被那個男孩子在校園追了2、3圈，回憶當時她笑說：「小時候真的很害羞，現在我可以主動壁咚大淵老師了。」