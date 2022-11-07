無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨日連騎15小時自行車，今上午放空行程養精蓄銳，下午前往大同區大龍峒保安宮參香，由於保安宮董事長廖武治為民進黨籍候選人陳時中大同區後援會長，兩人互動也備受關注，兩人一同受訪時，黃珊珊稱，自己跟廖武治很熟，也很感謝廖在地方上做公益及推廣藝術文化，今日參香是向保生大帝報告參選，也請保生大帝保佑台北市民健康。

黃珊珊今下午前往大龍峒保安宮參香，會前受訪表示，保安宮是台北很重要的信仰中心，自己跟董事長很熟，對於保生文化祭相關活動也很謝謝廖武治在地方上做公益或是推廣藝術文化。

黃表示，正式參選以來都還沒來保安宮拜拜，因此前來向保生大帝報告現在的狀況，也謝謝廖武治對地方的幫忙，尤其是公益善心文化，防疫也幫了很多忙。

媒體問及黃與保生大帝說了什麼，黃表示自己每年都會來參拜，感謝保生大帝讓台北市的緊張疫情安然度過，每次經過保安宮，不管董事長在不在都會來拜拜，祈求保生大帝保佑台北疫病退散。