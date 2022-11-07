隱形眼鏡業者視陽(6782)計劃將在11月28日上市，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.84元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.21倍為上限，因此承銷價暫定為168元。

視陽111年上半年營收為13.7億元，EPS達5.65元。視陽馬來西亞廠區有2廠房，總樓板面積1.6萬坪，一廠月產能目前為3000萬片，年底前將提高到3300萬片，二廠正整建中，預計明年第2季將開出500萬片產能，兩個廠未來最大月產能將上看7200萬片。

據Fortune Business Insights的調查報告預估，全球隱形眼鏡的市場規模將會從111年99.4億美元成長到118年148億美元，年均複合成長率約為5.9%。同時業界及消費者對於眼球健康意識抬頭，根據Contact Lens Spectrum的調查，110年度專業眼視光通路中，矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率已達69%，顯示矽水膠材質已蔚為市場主流。