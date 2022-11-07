韓國總統尹錫悅今天為首爾梨泰院推擠踩踏事件道歉，承諾要追究官員疏失責任，並對警察和安全管理系統進行改革。

路透社報導，10月29日梨泰院事件造成156人喪生，197人受傷，受害者大多數是20歲到30多歲的年輕人，當時狂歡群眾湧入梨泰院夜生活鬧區的狹窄巷弄，原本是要慶祝3年來首度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制解封的萬聖節活動。

韓國民眾仍在為罹難者哀悼，而尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在一場檢討安全規定的會議中道歉。韓國已在調查有關當局對這起事故的處理方式。

警方當時的因應做法面臨公眾嚴厲的批評和檢討，儘管事先估計當天會有多達10萬人聚集，仍僅派遣137名警察執行勤務。

上週，從事發前數小時撥打進來的數通緊急求援電話紀錄顯示，民眾已對可能發生推擠事件發出警告，並要求警方介入控制人潮。

尹錫悅最初將有關當局處理不當，歸咎於韓國群眾管理和安全法規的缺失。但在緊急求援電話紀錄的報告出現後，尹錫悅嚴厲斥責警方，並再度向受害者和群眾道歉。

他在今天安全會議中，誓言徹底改革國家安全管理系統，並徹底調查這起事故及對有疏失的人員究責。

尹錫悅說：「尤其是警務工作需要廣泛改革，為保護人民安全，這些改革對防範危險和預防事故至關重要。」 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111107