美國民主黨期中選舉告急，美國總統拜登近期大打民主牌救選情，稱美國民主受到拒絕承認選舉結果的人攻擊。美國名嘴歐貝達拉（Dean Obeidallah）指出，拜登在演說中提到「我們現在做的將會決定民主是否長存」，這句話讓他毛骨悚然，一來是因為出自美國前總統林肯在19世紀內戰中說的話，當時與現在的時空背景不同，加上民調顯示，選民並不會依此決定選票，如今拜登最大的挑戰就是說服民眾：美國民主真的受到威脅。

美國總統拜登2日在全國演說中表示，美國民主正遭受攻擊，強調民主就在選票上。

美國期中選舉即將在8日登場，民主黨可能同時失去參議院與眾議院的多數地位，拜登接連在9月及2日發表美國民主受到攻擊的演說，他稱民主就在今年的選票上，投給不接受選舉結果的人，將會讓美國走向混亂。

美國名嘴兼專欄作家歐貝達拉5日投書美國有線電視新聞網（CNN），他說當聽到拜登2日演說中提到「我們現在做的將會決定民主是否長存」這句時，整個人毛骨悚然。

一個原因是，居然聽見西元2022年的美國總統敦促美國人明白，如果不保護美國民主免於受到反民主、專制勢力影響，民主可能會終結。

第二個原因是，「長存」2個字出自於美國前總統林肯（Abraham Lincoln）於1863年南北戰爭期間發表的著名蓋茲堡演說（Gettysburg Address），林肯在這場演說中發表了美國「孕育於自由」、「奉行人生而平等的主張」等名言，他還提到，「我們現在正經歷一場偉大的內戰，考驗這個國家、或是任何以此孕育、致力的國家能否長存。」

歐貝達拉說，林肯的時代與現代有明顯差別，當時處在內戰，不需要特別說服美國民眾，民主及國家受到威脅。

即便拜登在演說中強調民主面臨存亡關頭，民調顯示，沒有足夠多的美國人相信這場威脅和其他議題一樣重要。歐貝達拉說拜登在演說中說對了，「最近民調顯示，絕大多數的美國人相信，我們的民主面臨風險，我們的民主受到威脅」，不過他強調，擔心一件事與是否依此投票是兩回事。

CNN 9月/10月的民調顯示，85%的選民認為「投票權與選舉公正」非常重要，不過CNN同份民調詢問已登記選民「投票時哪件事最重要」，最多選民回答了「經濟/通膨」，高達51%，其次依序是墮胎的15%、槍枝政策的8%，「投票權與選舉公正」排第四，僅7%。另外，「NPR-PBS NewsHour-Marist」10月底進行的民調顯示，僅28%的選民認為保護民主是最重要的議題。

歐貝達拉指出，《華盛頓郵報》（The Washington Post）近期報導發現，本屆多數共和黨候選人否定或質疑2020總統大選的結果，他稱這些人為「民主殺手」，如果這群人當選，後續不滿意其他的選舉結果，屆時不需要2021年初的國會暴動重演，他們只要不認證選舉結果就好。

歐貝達拉在文末指出，至今仍有許多人不相信美國民主會終結，除非選民團結一致，否則民主的美國不太可能長存。