金馬59頒獎嘉賓賈靜雯。（金馬提供）

金馬59頒獎嘉賓黒木瞳。（金馬提供）

金馬59頒獎嘉賓是枝裕和。（金馬提供）

金馬執委會7日公布第59屆金馬獎華麗頒獎嘉賓陣容，包含金馬主席李屏賓、坎城金棕櫚導演是枝裕和、本屆評審團主席許鞍華、金馬獎最佳導演羅卓瑤、日本奧斯卡影后黑木瞳、金馬影帝張震、金馬影后張艾嘉、桂綸鎂、賈靜雯，以及首次登上金馬獎的許光漢，以及黃秋生、張孝全、游安順、陳柏霖、柯震東、劉冠廷、陳昊森、李淳、王淨、陳珊妮、楊麗音、王渝萱、宋芸樺。趙德胤、黃信堯、梁修身3位導演也將擔任特別獻獎嘉賓。

享譽國際的日本導演是枝裕和與日本奧斯卡影后黑木瞳，除了特地來台擔任金馬大師課的重量級講師，也應允出席金馬獎頒獎。金馬影帝張震與金馬影后桂綸鎂不僅擔任本屆評審工作，也準備把獎座頒給選出的得獎者。而新身分是影集製作人的上屆影后賈靜雯，將重返金馬舞台點亮星空。

每年帝后寶座競爭激烈，已創下20次入圍紀錄的張艾嘉，才風光領完國家文藝獎，為了金馬獎將再度返台。已有三座最佳男配角獎的黃秋生，首度入圍的金鐘得主游安順，以及四度闖關的張孝全，問鼎寶座也頒發獎座。羅卓瑤去年憑《花果飄零》獲頒金馬獎最佳導演，可惜因為疫情影響沒能前來，這次先與知名音樂製作人陳珊妮擔綱金馬創投會議評選百首萬獎，兩人也將出席典禮分別擔任頒獎嘉賓。

代表台灣角逐奧斯卡《該死的阿修羅》上屆最佳女配角王渝萱，挑戰全英語演出入選威尼斯影展《為了國家》的宋芸樺，跨足影視且多次入圍金馬影后的王凈，與第一次角逐金馬獎的金鐘得主楊麗音，也聚首金馬殿堂，一起見證盛事。

首次角逐最佳新導演的柯震東，新作不斷的金鐘得主陳柏霖，兩座金馬男配角得主劉冠廷，即將推出大銀幕作品《關於我和鬼變成家人的那件事》的許光漢，《罪後真相》表現讓人耳目一新的陳昊森，加上第2次入圍男配角的李淳，男神匯聚魅力爆發，勢必閃耀金馬盛會。

「終身成就獎」將由金馬最佳新導演黃信堯獻獎給恩師張照堂，演而優則導的梁修身則獻獎給合作過《秋蓮》的賴成英。另外「年度台灣傑出電影工作者」由趙德胤導演將獎座頒給已逝的爆破指導陳銘澤家人。