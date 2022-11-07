童心未泯還是要有公德心，一名女網友表示，昨天下午在苗栗的公園目睹一名女子無視盪鞦韆上的告示，執意要玩，結果啪一聲把鞦韆坐斷，照片被PO上網路後，吸引萬名網友觀看，直呼「你太看輕自己了，太太⋯⋯」、「這本來就不是給成人玩的啊」，認為女子弄壞應該要負責賠償。

這名女網友昨天（6日）在臉書「路上觀察學院」貼出一張盪鞦韆硬生生被坐斷的照片，表示該鞦韆上面貼有告示牌，有年齡、體重限制，適合3到12歲，需家長陪同使用，但是粉紅色衣服的女子卻視若無睹，堅持要盪鞦韆，最後鞦韆不堪負荷斷了，「是被她坐斷的沒錯，我們聽到啪一聲跟大笑，轉頭過去就看到鞦韆被坐斷」。

鞦韆被坐斷的照片公開後，已有萬名網友按讚，紛紛留言：「別小看自己」、「沒有歧視身材，但有規定限重，真的就不要使用！」、「我特地打電話到管理處詢問，限重20公斤欸」、「為什麼要破壞公共設施呢」、「年齡體重全部都超過還硬要坐」、「這分明就是12歲以下才能玩」、「這個兒童公園的設施，很多都是被大人玩壞的」。

也有網友認為弄壞公共設施要賠償，「不管身材如何，當下也要注意自己的體重是否適合」，對此原PO回應，女子事後好像直接走了，不知道有沒有聯絡相關單位處理，但今天再去公園時鞦韆已經修好了。根據「公園管理自治條例」規定，超過使用限制的人使用遊樂設施，勸導不聽者可開罰1200元至6000元。