針對無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前在辯論會上稱，台北市限電問題嚴重，經濟部部長王美花今上午受訪表示，台北市不是缺電，是用電壅塞，如同水庫有水，水管卻不夠大，興建松湖變電所可改善問題。黃珊珊今下午受訪被問及此事，強調，台電一直不來蓋水管，缺電是現在進行式，

黃珊珊今下午前往大龍峒保安宮參香，會前受訪表示，台電也是最近才說要蓋臨時變電所，但也一樣要去跟民眾溝通，突然說電送不進來，蓋臨時變電所還要三年，這三年的問題才是問題。另針對民進黨議員許淑華揭露，黃珊珊擔任議員時期不斷阻擋松湖變電所成立，黃珊珊表示，自己在郝、馬市長任內，都要求變電所換位置，台北市政府都發局幫台電找了六塊地，台電都不要，一定要在台電設計的地方，從未檢討原計劃，卡在那邊那麼久，開幾次說明會就不見，現在卻說很急，「我從來不覺得他很急。」

黃珊珊批，不是誰在擋，而是台電從來沒有檢討原計劃，卡在那邊那麼久，開幾次說明會就不見了，現在卻說很急，我從來不覺得台電很急。至於昨日點名立委高嘉瑜阻擋，遭高嘉瑜反駁，並要台北市府提出方案解決，黃珊珊緩頰表示，松湖變電所是公眾的事情不是個人利益，台北市政府就是希望台電來申請，按照程序向市民說明，按照程序送案。

黃強調，先前大安變電所地下化都蓋好了，旁邊市民沒有人出來反彈，但台電在松湖變電所做了什麼？只要有一些意見，就縮進去什麼都不做，現在推說是台北市政府阻擋，台北市政府沒有擋過案子，台電去開說明會被民眾反彈後就完全沒進度，表示他們一點都不急。