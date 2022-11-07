民進黨立法院黨團今開記者會控國民黨桃園市長參選人張善政「九大詐術」，張善政競選辦公室發言人何元楷反批是「九大抹黑」，斥綠營完全忘記市長鄭文燦的親信、也是前桃園市經濟發展局長朱松偉，過去任內涉貪汙被判13年有期徒刑，痛批：「民進黨又黑又紅又愛貪！」

何元楷指出，鄭文燦的部屬、前桃園市經濟發展局前局長朱松偉，向廠商索討現金、重機、高價紅酒、住宿券等，被以貪汙、詐欺等罪起訴，重判13年有期徒刑，高院法官甚至問朱松偉說：「把人家當金庫還是提款機？」民進黨無視鄭文燦的親信貪汙、市府政風敗壞，為了選舉利益不斷攻擊張善政，劣質選舉手段會讓桃園市民感到痛心與失望。

何元楷也一一細數綠營的「詐術」：蔡英文總統任用黑道當國策顧問、鄭運鵬嘴巴喊抗中卻大賺人民幣、鄭文燦親信貪汙被判刑，斥民進黨真是「又黑又紅又愛貪」，檢討別人的同時，卻讓自己的臉腫得不像話，可說是腫著臉檢討別人。

何元楷呼籲民進黨開始「每日一黑善」策略，相信桃園市民已經受夠這種負面選舉模式，選舉剩不到3周，希望民進黨不要沉溺於旁門左道的選舉模式，應該回歸正軌，還給桃園一個乾淨的選風，不要把民進黨的「髒」帶來桃園。