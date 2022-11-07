「防疫女神」賈永婕出道多年，憑藉幽默談吐和樂善好施的性格，令她在疫情期間累積一大票粉絲，與老公育有3名子女的她，近來趁著國境解封，和老公攜伴前往東京旅遊，結果才抵達沒幾天就發生烏龍糗事，夫妻大吃9千塊結帳卻發現沒帶現金，老公只好返回住處拿錢，搞笑的是，店家還要求老婆需留下「抵押」。

賈永婕今(7日)又好氣又好笑在臉書開罵：「我老公屎(死)定了」，她表示早上起床老公心情很好帶她去跑步，沿路見到好久不見的皇宮，後來老公說想去美食天堂「築地」吃壽司當早餐，讓她直呼：「天哪聽起來真的很美好」，沒想到吃完飯老公竟發現現金不在身邊，還對她說店家未提供Apple Pay，場面一度非常尷尬。

最後老公只好向店家詢問可否押手機，他再盡快跑回住處拿錢，店家卻說只能押下賈永婕，等待期間，賈永婕透露當下的無奈心情：「我一個人身上沒有一毛錢、又冷，被罰坐在門口，重點是沒有手機，我好無聊，最後站起來拉筋」還附上憤怒、傻眼、無助的符號，顯示當下的真實情緒反應。

網友見到後大笑回應：「店家眼光非常好，知道押女神也不要手機」、「此時被扣押的老婆，應該多叫幾盤最貴的商品吃吃壓驚」、「老婆是女神，所以變成押(壓)債夫人」、「完了完了，老公芭比Q了」、「賈永婕三個字太值錢，能押錢」，另有網友好奇問老公來回跑費時過久？賈永婕也親自給出解答：「他真的跑回去」，驚呆網友說：「這種天氣心也寒了～」