111年全國自由車錦標賽個人公路賽今日於台東森林公園開賽，在昨天寫下個人計時賽十年不敗的高雄市Bryton美利達車隊黃亭茵，在個人公路賽再下一城，寫下五連霸新猶，計時賽與公路賽雙金封后，為本屆全國錦標賽最大贏家；而同屬高雄市Bryton美利達車隊的劉恩杰，在2018年亞運後，從選手轉換教練身份，今年決定重燃選手夢想，開始備戰亞運資格，在男子菁英組集團進終點的衝線之爭中脫穎而出，爆冷封王。

由於本屆賽事為2022杭州亞運培訓隊及2023年亞錦賽、2023年國際公路賽國家代表隊之選拔依據，攸關台灣好手明年的國際賽參賽資格，讓賽事的競爭更加白熱化。開幕典禮特別邀請到臺東市公所范峯彰機要、東部海岸國家風景區管理處林李清儀以及中華民國自由車協會李開志秘書長一起鳴笛開賽。

今日率先進入終點的是女子青年組，隻身出賽的吳芯樺(新社高中)以2小時2分58秒進站，是本屆全錦賽女子青年組的冠軍得主：「賽前目標是跟完就好，我原本想說跟超過一半就不錯了，沒想到賽事前段速度都比練習慢。好幾次有人攻擊，但是都被追回來。終點前十公里開始慢慢加速，最後兩、三公里速度才一直加，我就一直跟，到最後1、2百公尺才超過她們。」剛確診康復的芯樺，因為教練和家人的建議，轉往機會更多的新社高中就讀，車齡僅兩年多的她，最終擊退楊庭瑜(大甲高中)和李雅熏(桃園市聯隊)摘金，連自己都感覺有些意外。

而在女子菁英組部分，繼計時賽推進新紀錄後，黃亭茵(高雄市Bryton美利達)在全錦賽次日女子菁英組公路項目以3小時1分25秒的成績，成功締造五連霸的佳績；黃亭茵賽後表示：「今天的關鍵點就在玉長公路，在坡頂的領先集團只剩下4、5位選手，後來才慢慢有選手追上來。途中本來有想做一些間歇攻擊，但因為我只有一個人，心想不如等到最後的大集團衝刺。終點前看到大家都沒有要走，我是在最後200公尺晃車全速衝刺，進終點吶喊的那一下是因為很開心。這場比賽我給自己的壓力蠻大的，本來是想要有亞錦賽的資格就可以了，沒想到老天眷顧我，給我一個這麼好的結果。」

重回賽場不到一個月，風速女王蕭美玉在艱難的身體條件下摘下女子菁英組公路賽亞軍：「原先覺得體力調整得很好，沒想到在賽前一個月我居然確診，我知道自己應該會很慘，今天在玉長我就真的開掉了，因為感覺很喘胸口也很不舒服，很慶幸剛好有兩個學妹一起追，我們在下坡真的是用生命在追，看到前面後速度加更快，後來順風段輪車才追上集團，心裡整個鬆了一口氣，可能這是老天給我的考驗吧。」

重頭戲的男子菁英組，一開賽攻擊不斷，二位旅歐的選手馮俊凱和杜志濠都頻頻嘗試突圍，想要在進入玉長公路之前將主集團進行分裂，但各車隊皆採行緊迫盯人的戰術，不以合作突圍的策略，反而是以牽制策略為主，加上今天的風也不夠大，導致分裂未果，進行台11線順風段後，終點集團衝線的戰局抵定，終點前最後五百公尺，由各車隊衝刺好手進入卡位戰，高雄市Bryton美利達車隊的劉恩杰在終點前從側面切入，以4小時3分32秒率先壓線封王。

沈寂已久的劉恩杰(高雄市Bryton美利達)，在今年第一場公路賽就傳回好消息，在全國錦標賽男子菁英組首奪金牌：「今天主要是防守好阿凱、Sergio、紹軒，在結束玉長的爬坡後就隨機應變。剛好他們爬坡比較緩，沒有像之前強度一直開下去，對我來說比較輕鬆一點。因為後半段他們守得太緊，所以才有機會集團衝刺，後面的平路比較屬於我的菜。本來設定跟著彭源堂，但是後面太混亂我就從旁邊殺出來，剛好誌盛帶著我就直接過去了，很興奮因為很久沒有拿到名次，接下來就要全力備戰亞錦賽了！」

男子青年組則是由高一的新秀張恩騰(台中市大甲高中)以4小時24分2秒掄元，車齡4年的他，參賽範圍包含場地、公路、計時等多個項目，這面金牌也是他選手生涯拿過的最大頭銜，一舉取得亞錦賽的國手資格：「今天滿多攻擊的，我是先加入領先集團，和新竹、高雄的選手在前面合作了70公里，大概在最後5公里突圍出去，因為看到其他隊的選手有點累了，我就趁那時候發動攻擊，是自己在場上的臨場反應。」

在二天的賽事積分結算後，最終本屆全國自由車公路錦標賽由臺中市大甲高中奪得團體總錦標冠軍，高雄市Bryton美利達車隊亞軍，臺北市西松高中季軍，本屆全國錦標賽順利落幕。特別感謝臺東縣政府、花蓮縣政府與觀光局的支持，本賽會已連續超過十年於依山傍海的臺東舉辦，期盼藉舉辦競技賽事促進單車騎乘與綠色觀光休閒、健身渡假之全民單車運動風潮，讓臺東成為自行車運動專業賽事與全民活動的聖殿。