現代社會抱持不婚主義的人愈來愈多，《科技紫薇網》運勢專欄指出，金牛座、牡羊座、摩羯座、處女座不喜歡被愛情束縛，習慣單身的生活模式，認為一個人反而比較舒服自在。

▍金牛座

金牛座可以分成兩派，一派是工作以外的時間都待在家裡追劇、打遊戲，以存錢為樂，另一派是追求享樂派，把錢都花在吃喝玩樂上，認為錢花在自己身上比較開心，更何況還需要存錢養老，哪裡有閒錢來談戀愛，加上金牛座非常不喜歡變動，習慣了獨處，會非常害怕突然出現一個人，來打破自己的生活模式，自然也就越來越順應單身了。

▍牡羊座

熱情的牡羊座雖然很容易心動，但他們也是很容易深陷單身狀態的星座，因為牡羊座喜歡上條件太好的對象，如果對方愛理不理，感情就會沒有下文，若是雙方真的進展到曖昧階段時，只要對方稍微冷淡，就會瞬間不感興趣了，事實上，他們在感情之中非常缺乏耐心，都是敗在自己的三分鐘熱度上，剛把別人追到手，就感覺自己好像也沒那麼喜歡他，或者鐵了心要找個自己命中注定的靈魂伴侶，太注重感覺，對於主動釋出好感的異性反而沒有興趣，難怪他們卻會在感情路上起伏不穩定。

▍摩羯座

摩羯座非常重視個人成長，對他們來說單身就是最好的收穫期，先提升自己，才會有更多的選擇權，平常若出現有好感的對象，但只要感覺到摸不清對方、不確定是否能一起創造未來，就會下意識壓制這份剛萌芽的感情，自然單身的時間也就越來越長了。

▍處女座

當面對愛情時，就是處女座把自己的龜毛體質展現得淋漓盡致的時候了，他們總能把每個對象分析透徹，時間久了，眼光越高，也就越怕選錯，既然已經等這麼久了就一定要選個完美對象，才對得起自己長久以來的等待，他們不僅在挑選對象方面有漫長的考察期，又加上喜歡有條不紊的生活，沒有依賴別人的習慣，兩人世界固然甜蜜，但總要多費心思照顧對方，一想到談戀愛會需要不停遷就別人，會要改變生活作息，處女座就會忍不住打退堂鼓。